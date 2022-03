Abysses Marseille 2e Arrondissement, 6 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Abysses Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-04-06 20:00:00 – 2022-04-06 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après Italie – Brésil 3 à 2, Alexandra Tobelaim, directrice du NEST, poursuit sa collaboration avec l’auteur et dramaturge sicilien Davide Enia, et met en scène un texte bouleversant et criant d’humanité.



Un fils cherche à comprendre le silence de son père, cette relation où les mots font défaut. Dans une quête de renouer le dialogue, ensemble ils partent sur les côtes de Lampedusa, petite île du Sud de l’Italie, passeport d’entrée pour l’Europe devenue aujourd’hui terre promise pour des milliers de migrant·e·s.



Accompagné par les chants traditionnels siciliens de la musicienne Claire Vailler, le comédien Solal Bouloudnine incarne avec force et sensibilité les mots puissants de Davide Enia. Ce récit personnel rencontre alors celui des sauveteurs, pêcheurs, fossoyeurs… qui luttent chaque jour pour ces individus à la dérive venus chercher refuge sur le sol européen.



Abysses est le récit de la fragilité de la vie et des choses, où l’expérience de la douleur collective rencontre celle, intime, du rapprochement entre deux êtres.

https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22

