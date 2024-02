Abysses – Alexandra Tobelaim Théâtre 13 / Bibliothèque Paris, mercredi 28 février 2024.

Du mercredi 28 février 2024 au samedi 09 mars 2024 :

samedi

de 18h00 à 19h15

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h15

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

Dans Abysses l’auteur sicilien Davide Enia nous emmène sur l’île de Lampedusa, à la rencontre de ces femmes et hommes qui, fuyant les guerres et les famines, ont vu leurs espoirs d’une vie meilleure se fracasser en mer.

Le texte n’amène aucune réponse. Il nous permet d’entrevoir d’un peu plus près la réalité de celleux qui font ces sauvetages en mer, celleux qui sont là pour accueillir ou non, sans jugement. S’entremêle à ce récit du monde en marche, l’histoire plus intime et plus personnelle du narrateur, de Davide avec son père. L’histoire d’un fils et son père dans une relation où les mots font défaut, où le silence est roi. Le temps du récit, ces deux histoires se superposent. Il en résulte une expérience humaine rendue dans toute sa complexité.

Ce texte de théâtre-récit est une décharge d’énergie et de courage.

À l’issue de la représentation du 1er mars, un échange sera proposé aux spectateur·rices avec l’équipe artistique de la pièce et deux associations : SOS Méditerranée et La Cimade.

Texte Davide Enia

Traduction Olivier Favier

Mise en scène Alexandra Tobelaim

Avec Solal Bouloudnine et Claire Vailler (guitare et voix)

Composition musicale Claire Vailler et Olivier Mellano

Scénographie Olivier Thomas

Création lumière Alexandre Martre

Création son et régie générale Émile Wacquiez

