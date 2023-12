Soirée de lancement sport santé Abysséa Civaux Catégories d’Évènement: Civaux

Vienne Soirée de lancement sport santé Abysséa Civaux, 18 janvier 2024, Civaux. Soirée de lancement sport santé Jeudi 18 janvier 2024, 18h30 Abysséa Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T21:30:00+01:00 Nous vous invitons à notre soirée d’inauguration sport santé à Abysséa.

Au programme, une conference avec plusieurs intervenants : Sport santé 86 interviendra sur les objectifs du projet, ensuite la directrice d'Abysséa indiquera les moyens mis en place pour répondre à la demande enfin un médecin vous exposera les motifs de prescription et les bienfaits du sport pour la santé. Ensuite diverses associations locales tiendrons des stands afin de sensibiliser à leurs actions. Enfin des ateliers interactifs vous seront proposés.

