Vienne Soirée anniversaire Abysséa Civaux, 30 septembre 2023, Civaux. Soirée anniversaire Samedi 30 septembre, 19h30 Abysséa Entrée libre A l’occasion des 20ans de l’établissement nous vous avons préparé une soirée à ne pas rater, concert, spectacle, jeux, Dj. Elle se dérouleras à Abyssea.

Nous vous attendons nombreux pour cette occasion !!! Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T19:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

