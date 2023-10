La bibliothèque hermétique ABW Warnant Nevers, 16 octobre 2023, Nevers.

La bibliothèque hermétique 16 octobre – 15 décembre ABW Warnant entrée gratuite sur réservation préalable : communication@parcsaintleger.fr

La bibiothèque hermétique – Exposition

‘Il y a plusieurs manières pour une bibliothèque d’être silencieuse. Si la plus commune est le recueillement des lecteurs, le mutisme des livres ne doit pas être écarté. Les Livres blessés de Gérard Berréby, passés par l’eau et le feu, ne sont plus que des souvenirs de lecture. En collectant des ouvrages abandonnés, endommagés et en les embaumant par un vernis, l’artiste rassemble bien plus des symboles que des ouvrages. Ces livres illisibles donnent encore au travers de quelques signes, un titre, une tranche, un paragraphe, des indices sur les pensées, les récits, la langue qu’ils véhiculaient. L’exposition fait ainsi voisiner des formats et des couleurs, du poche au livre d’art, dans un parcours qui rappelle le genre des vanités.

Observateur attentif, l’artiste repère les formes qui naissent de la destruction ou de l’abandon. Il voit dans ces supports déjà utilisés ou ces objets apparemment trop neufs pour avoir été jamais désirés quelque chose d’un poème informulé. Par exemple encore dans le palimpseste de sa série des Stencils, la question du sens, d’une herméneutique, est toujours posée, mais jamais résolue.’ Henri Guette

La Bibliothèque hermétique s’inscrit dans un cycle d’expositions conçu par Henri Guette mis en forme par Nathan Rousseau en regard de la lecture du récit Le château hermétique de l’auteure Rachilde (1860-1953).

Du 14 octobre 2023 au 13 janvier 2024, l’exposition collective Les pays frères est présentée à la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Du 31 mars au 16 juin 2024, l’exposition personnelle de l’artiste Yann Lacroix, Le château intérieur, se tiendra dans les salles capitulaires du Musée de la faïence de Nevers.

