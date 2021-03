Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Abul Mogard – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. L’histoire commence en 2012, lorsque Abul Mogard, officiellement ouvrier serbe à la retraite, publie un premier album éponyme de cinq titres ambient, « parce que le son de l’usine lui manque ». Depuis, l’histoire a fait long feu mais la musique s’est imposée parmi les incontournables de l’ambient actuel. Abul Mogard, dont l’identité reste mystérieuse, a réussi à donner une nouvelle dimension à un genre réputé éculé. Armé d’un vieil orgue farfisa, d’un synthétiseur Moog, de synthés bricolés et de samples glanés, il compose une musique dont la simplicité apparente n’égale que sa capacité à prendre à la gorge, évoquant tout autant la précision d’un Brian Eno que la production organique d’un GAS. La légende alors affleure et se révèle l’outil miraculeux d’un artisan accompli de la multiplication des imaginaires. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

