2023-01-27 – 2023-01-27 Trois femmes, trois générations, deux pays : l’Espagne – la France. Quantité d’histoires de migration, de travail et de famille aussi : celles que l’on se passe de mère en fille, parfois sous le manteau du non-dit ou de l’inconscient. Des manteaux, des blouses, des robes… la scène en est emplie, éclatantes de couleurs et disposées sur des portants mobiles… Quant à la conscience – personnifiée par l’autrice et metteuse en scène Laura Perrotte elle-même – elle s’amuse autour d’Abuela. Incarnée par le danseur brésilien Vinicius Carvalho, la grand-mère s’avance en robe rouge sang. Effet cocasse assuré, la référence revendiquée à l’univers de Pedro Almodovar fait pleinement sens, que ce soit pour sa poésie visuelle chamarrée ou cette inclination à user du burlesque comme un antidote aux douleurs les plus intimes. Pour ancrées dans le roman familial qu’elles soient, celles vécues par Abuela n’en racontent pas moins l’universelle violence de la condition féminine. Parmi ces femmes, ne cherchez pas de victime : des résistantes plutôt, avec pour armes les mots, la colère et le rire ! accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/abuela-b45030e8 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

