Cette exposition intitulée “Abstraction” présente les photographies de Michel Batt.

Non figuratives, d’expression abstraite, elles visent à détourner la perception du réel et peuvent, à partir d’images provenant de diverses prises de vues, transcrire une représentation cérébrale, un monde imaginaire ou une vision strictement graphique. Ainsi des images d’architecture, de matière, de signes urbains, de graffitis, détournées, assemblées en diptyque ou triptyque, juxtaposées ou organisées symétriquement, peuvent conduire à la naissance de nouvelles images totalement abstraites.

Horaires d’exposition :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (fermé le mardi et jeudi après-midi)

Samedi et dimanche 15h à 18h (en présence de l’artiste).

contact@bibliotheque-lanrodec.fr +33 2 96 32 61 61 http://www.lanrodec.fr/

