Abstraction ; aux limites du figuratif Centre d'art et du patrimoine (Hôtel du Croissant) 2 rue Basse-de-la-Vallée Beaumont-sur-Oise

2022-03-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-01 17:00:00 17:00:00

Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise Beaumont-sur-Oise Val-d’Oise Exposition d’une quarantaine de tableaux et sculptures abstraites réalisées principalement en tuiles, ardoises et briques. krako.marc@orange.fr +33 6 01 31 70 56 http://www.kraskowski-sculpture-monsite.com/ Centre d’art et du patrimoine (Hôtel du Croissant) 2 rue Basse-de-la-Vallée Beaumont-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-02-20 par Val d’Oise Tourisme

Beaumont-sur-Oise
Val-d'Oise

