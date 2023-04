« Abstract Experience », trois artistes de la nouvelle génération de l’abstraction géométrique Galerie Danysz Paris Catégories d’Évènement: île de France

Plus de 60 ans après l’exposition historique « The Responsive Eye » au MoMA qui interrogeait la façon dont l’œil réagit aux expériences avec des éléments fondateurs de l’art tels que la couleur, le motif et la lumière dans le temps et l’espace, la galerie Danysz a décidé de réunir trois artistes, avec la volonté de montrer comment la nouvelle génération de l’abstraction géométrique est encore plus que présente dans un paysage artistique qui ne cesse de se renouveler. Des installations colorées de Tomislav Topic (Allemagne, 1985) aux lignes parfaites de Sébastien Preschoux (France, 1974) en passant par le jeu subtil du mouvement généré par Zsuzsanna Korodi (Hongrie, 1984), ces artistes ont en commun la volonté de créer une expérience forte en amenant le spectateur à observer, à analyser, voire à se déplacer autour de leurs œuvres. Ce processus est engendré en obéissant à des logiques d’ordre mathématiques et en composant avec un nombre restreint de formes. Ainsi, les œuvres attirent notre attention sur la pureté d’une ligne, l’énergie du vide, les vibrations d’une grille, la tension d’un point et la force des contrastes. Les artistes présentés lors de l’exposition « Abstract Experience » nous offrent des œuvres profondément esthétiques faisant preuve d’une grande rigueur et radicalité. Chacune des pièces de cette exposition collective amène le spectateur à s’interroger sur sa place dans l’espace. Souvent perdu, s’interrogeant sur sa propre réalité, le spectateur est fasciné par les effets optiques déconcertants qui modifient le décor de manière dynamique. Ces œuvres poussent les mécanismes de la perception humaine au maximum de leurs capacités. Après le processus de questionnement vient la fascination et les émotions. Originaires de Berlin, Budapest ou Paris, il était évident de réunir ces trois artistes d’horizons différents. En effet, que ce soit entre deux ou trois dimensions, ces descendants modernes du trompe l’œil, de la perspective et de l’anamorphose maîtrisent tous à leur manière l’espace et les couleurs, pour faire vivre au visiteur une expérience haute en couleur. Galerie Danysz 78 rue Amelot 75011 Paris Contact : https://danyszgallery.com/exhibitions/179-abstract-experience-zsuzsanna-korodi-sebastien-preschoux/overview/ 0145833851 info@danyszgallery.com https://danyszgallery.com/exhibitions/179-abstract-experience-zsuzsanna-korodi-sebastien-preschoux/overview/

Courtesy Zsuzsanna Korodi & Danysz Gallery Zsuzsanna Korodi, “Digital horizon,” 2022

