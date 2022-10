Abstrack & The Balek Band (Live) invitent Wolf Müller & Niklas Wandt (live) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Abstrack & The Balek Band (Live) invitent Wolf Müller & Niklas Wandt (live) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 19 novembre 2022, Nantes. 2022-11-19

Horaire : 22:00

Gratuit : non Tarif : 12€ /14€ hdl Abstrack est une chimère intemporelle, composée de l’esprit des activistes, artistes, ou danseur·euses qu’elle contient. Ielles en ont fait un monde perçu comme un espace-temps incantatoire ou tout se libère, ou chacun·e régénère l’autre en naviguant entre les territoires réels et immatériels. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/abstrack-balek-band-live-invitent-wolf-muller-niklas-wandt-live

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Abstrack & The Balek Band (Live) invitent Wolf Müller & Niklas Wandt (live) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-11-19 was last modified: by Abstrack & The Balek Band (Live) invitent Wolf Müller & Niklas Wandt (live) Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 19 novembre 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique