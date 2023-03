Absolutely Hilarious – Théâtre des Mathurins (Paris) THEATRE DES MATHURINS, 19 mars 2023, PARIS.

Absolutely Hilarious – Théâtre des Mathurins (Paris) THEATRE DES MATHURINS. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 20:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 18.0 à 28.4 euros.

Théâtre des Mathurins (L.1069724) et Label Prod présentent ABSOLUTELY HILARIOUS LE GRAND SHOW DE L’HUMOUR Absolutely Hilarious, rapidement devenu LE plateau d’artistes incontournable de la capitale accueillera en invités d’honneurs , Anne Roumanoff le 19 mars.Un spectacle où se croisent personnages, stand-up, humour noir, et même magie. Un dimanche par mois, le Théâtre des Mathurins accueille donc ce qui se fait de mieux en ce moment sur la scène parisienne de l’humour. En résumé : un authentique grand zapping du rire, tous styles et générations confondus, pour un show des plus éclectiques.Une soirée différente à chaque édition, avec toujours une nouvelle programmation. Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm ABSOLUTELY HILARIOUS Anne Roumanoff

THEATRE DES MATHURINS PARIS 36, rue des Mathurins Paris

Un spectacle où se croisent personnages, stand-up, humour noir, et même magie. Un dimanche par mois, le Théâtre des Mathurins accueille donc ce qui se fait de mieux en ce moment sur la scène parisienne de l’humour. En résumé : un authentique grand zapping du rire, tous styles et générations confondus, pour un show des plus éclectiques.

