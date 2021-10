Nantes Loire-Atlantique, Nantes Absence et Illusion Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Absence et Illusion, 1 novembre 2021, Nantes. 2021-11-01

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public Dix photographes de l’association Aléa Club exposent leur travail photographique réalisé à partir de procédés argentiques, souvent alternatifs et faits d’aléas. L’exposition est ouverte les mercredi, samedi et dimanche. Des démonstrations, animations sont proposées en parallèle de la découverte des photographies. adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 09 50 97 46 91 https://www.aleaclub.photos

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse Pied de la grue jaune - Parc des Chantiers Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Nantes