le vendredi 6 mai à 21:30

Deux musiciens au look improbable, qui mettent autant d’énergie à produire leur identité sonore qu’à enflammer le dance-hall en soirée sound system. Originaires de Clermont-Ferrand, ils pourraient tout aussi bien venir de l’underground londonien ou des studios jamaïcains. C’est pour nous un plaisir sans limite de recevoir un tel duo pour la soirée sound system de l’année, une soirée où ça sautille sur les parquets, et où tous les visages sourient !

10 euros en espèces

Ours maçon Tence, 2048 route de Crouzilhac

2022-05-06T21:30:00 2022-05-06T23:00:00

