Les Vivres de l’Art, le jeudi 12 août à 19:00

ABRUTIE | Théâtre performatif | Robert Kéramsi, Marion Claux et Pierre Thibaut Durée : 40min C’est l’histoire d’une pauvre femme et de sa pauvre fille. Elles sont demeurées. Silencieuses et calfeutrées dans leur petite maison, elles appartiennent à la vie d’une manière incomprise. Face aux paroles, aux regards moqueurs de tous les autres, elles restent abruties dans leur monde impénétrable, rétorquant par un semblant de vide. Jusqu’au jour où, pour la première fois, la mère se retrouve seule, laissant sa petite dans les bras de l’école… Sur scène, un sculpteur, une comédienne et un batteur-bruiteur, tour à tour soliste et choeur d’une exéprience qui se modèle en live, s’unissent pour créer un univers déroutant et sensible. Terre, mots et sons se rencontrent pour accompagner, donner à voir, à entendre un fragment du roman “Les demeurées” de Jeanne Bennameur.

10€

Sur scène, un sculpteur, une comédienne et un batteur-bruiteur, tour à tour soliste et choeur d’une expérience qui se modèle en live, s’unissent pour créer un univers déroutant et sensible.

Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T22:00:00