Organisée par le comité de la Féria d’Arles, l’abrivado des Bernacles est un temps fort de la tradition camarguaise. Longue d’environ 15 km, elle part après un déjeuner offert, vers 10 heures du mas des Bernacles sur la draille de Palunlongue entre Gimeaux et Saliers pour arriver vers midi aux arènes d’Arles. Elle est suivie par une multitude de passionnés en calèches, en vélo ou même en courant pour les plus courageux. Après un périple camarguais, elle traverse la ville d’Arles en empruntant le pont de Trinquetaille, la rue Gambetta, le boulevard des Lices, le boulevard Emile Combes, la place Lamartine, la rue de la cavalerie pour arriver aux arènes. Le matin de la Cocarde d’or, les taureaux et les gardians parcourent près de 15 km avant d’arriver aux arènes d’Arles Centre ville Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

