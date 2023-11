Abriter les auxiliaires du jardin Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Abriter les auxiliaires du jardin Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris, 15 décembre 2023, Paris. Le vendredi 15 décembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. gratuit sous condition Inscription en ligne obligatoire Atelier bricolage : abriter les auxiliaires au jardin pour appréhender leur rôle et contribuer à favoriser la biodiversité. Réaliser des abris simples à partir de matériaux naturels et préserver les abris naturels existants. Pour participer à cet atelier bricolage : inscription-ici Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain
Adresse 41,rue Paul-Belmondo
Ville Paris
latitude longitude 48.8360620869026,2.38318376468466

