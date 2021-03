Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi ABRIS Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

ABRIS Médiathèque Pierre-Amalric, 8 mars 2021-8 mars 2021, Albi. ABRIS

du lundi 8 mars au samedi 10 avril à Médiathèque Pierre-Amalric

Venez découvrir les originaux de l’album Abris d’Emmanuelle Houdart ! Au fil de cet album «cocon», Emmanuelle Houdart explore la notion d’abri. L’abri primordial, celui dont peut-être on garde la nostalgie toute notre vie durant, c’est évidemment celui du ventre de la mère. Le berceau, la maison, la cabane, tous ces lieux sont autant d’abris. Mais l’amour est aussi un abri : celui du parent, du frère, de l’amoureux. Des phrases très courtes et musicales viennent compléter les images d’une grande douceur d’Emmanuelle, à la manière d’une berceuse. L’exposition s’ouvre sur le ventre maternel et se referme sur la douceur du vieillard portant un tout-petit. Lequel est un abri pour l’autre ? Les deux assurément… Exposition accessible dans l’espace actualités sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. **Visites guidées en lecture pour petits et grands à partir de 5 ans** (durée : 1h) : * Mercredi 24 mars à 10h30 * Samedi 27 mars à 10h30 * Samedi 3 avril à 10h30 * Vendredi 9 avril à 17h

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 pour les visites guidées.

Emmanuelle Houdart, invitée d’honneur du Salon du livre jeunesse 2021. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T13:00:00 2021-03-08T18:00:00;2021-03-09T13:00:00 2021-03-09T18:00:00;2021-03-10T10:00:00 2021-03-10T18:00:00;2021-03-11T13:00:00 2021-03-11T18:00:00;2021-03-12T10:00:00 2021-03-12T18:00:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-15T13:00:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-16T13:00:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-17T10:00:00 2021-03-17T18:00:00;2021-03-18T13:00:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T18:00:00;2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-22T13:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-23T13:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T18:00:00;2021-03-25T13:00:00 2021-03-25T18:00:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-03-29T13:00:00 2021-03-29T18:00:00;2021-03-30T13:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T18:00:00;2021-04-01T13:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T18:00:00;2021-04-05T13:00:00 2021-04-05T18:00:00;2021-04-06T13:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T18:00:00;2021-04-08T13:00:00 2021-04-08T18:00:00;2021-04-09T10:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Albi Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi