ABRIKABAN, jeu de construction grandeur nature La Société des Architectes, 16 octobre 2021, Marseille.

ABRIKABAN, jeu de construction grandeur nature

le samedi 16 octobre à La Société des Architectes

L’ABRIKABAN est une initiation, un éveil à l’espace et à l’architecture à destination du jeune public et des adolescents [de 5 à 17 ans]. Il est constitué de 72 blocs de mousse, habillés de skaï, doux et manipulables, de formes simples, parallépipèdes, cylindres, cubes… à assembler. Un livret est mis à disposition, comme support pédagogique. Il rescense les éléments de base du vocabulaire architectural et les formes primitives de construction à travers les cultures et les époques comme le mur, le portique, l’abri, l’igloo…

L’atelier est limité à 10 participants et dure entre 30 et 40 minutes. L’atelier pourra être annulé si le nombre de participants n’est pas suffisant pour mener à bien l’atelier.

Journées nationales de l’architecture

La Société des Architectes 130, avenue du Prado – 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T11:15:00;2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T12:15:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T14:45:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T15:45:00