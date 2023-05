Atlas de la biodiversité communale – A la découverte des abeilles sauvages Abribus Avenue de la Gare, 27 mai 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

La municipalité d’Aureille vous propose de partir à la découverte des abeilles sauvages, samedi 27 mai, à partir de 10h30 !.

2023-05-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Abribus Avenue de la Gare Avenue de la Gare

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The municipality of Aureille invites you to discover wild bees on Saturday 27 May, starting at 10:30 am!

El municipio de Aureille le invita a descubrir las abejas silvestres el sábado 27 de mayo, a partir de las 10.30 horas

Die Gemeinde Aureille schlägt Ihnen vor, am Samstag, den 27. Mai, ab 10.30 Uhr auf Entdeckungsreise zu den Wildbienen zu gehen!

Mise à jour le 2023-05-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles