Abri THEATRE JEAN VILAR, 24 mars 2023, VITRY SUR SEINE.

Abri THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:00 (2023-03-23 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Quel refuge pour protéger notre vitalité ? Avec son univers empreint d’un expressionnisme joyeux et révolté, Volmir Cordeiro nous invite à rire de nous-mêmes. Car quoi de plus dangereux pour l’humanité que de se croire immortelle? Par l’humour, le chorégraphe brésilien conjure la chute inéluctable de la civilisation en convoquant un abri contre les désastres du monde. Création pour neuf danseur·se·s et une soubassophoniste, Abri est un déploiement carnavalesque de figures célestes et insolentes. Avec une liberté absolue, il cultive son jardin créatif pour ensauvager la pensée, dessinant alors un nouvel horizon des possibles.Chorégraphie Volmir Cordeiro / Interprétation Marcela Santander Corvalan, Lucia Garcia Pulles, Martin Gil, Kiduck Kim, Cassandre Munoz/Moun, Anne Sanogo, Isabella Fernandes Santana, Washington Timbó / Soubassophoniste Fanny Meteier

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

