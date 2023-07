Performance artistique sur le géosite préhistorique de Longetraye Abri sous roche, Geosite de Longetrée Freycenet-la-Cuche Catégories d’Évènement: Freycenet-la-Cuche

Performance artistique sur le géosite préhistorique de Longetraye
23 et 26 septembre
Abri sous roche, Geosite de Longetrée
Freycenet-la-Cuche

participation à prix libre

A la recherche de la préhistoire en nous, les compagnies Atelier manivelle et Golema proposent une exploration temporelle, au pied de l'abri sous roche de Longetrée, occupé par les derniers chasseurs-cueilleurs. Plongée ludique dans l'univers de l'art et de l'archéologie.

Abri sous roche, Geosite de Longetrée
Longetrée, 43150 Freycenet-la-Cuche
Freycenet-la-Cuche
43150 Haute-Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

