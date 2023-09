Visite guidée: Abri Sadi Carnot Abri Sadi Carnot Brest, 16 septembre 2023, Brest.

Visite guidée: Abri Sadi Carnot 16 et 17 septembre Abri Sadi Carnot Sur inscription, 45 places disponibles. Tout public. Pas de sacs volumineux. Inaccessible aux PMR.

L’abri Sadi Carnot est un abri souterrain destiné à protéger la population durant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C’est aujourd’hui un lieu de mémoire pour la paix où vous découvrirez la vie des Brestois et des Brestoises sous l’Occupation.

Abri Sadi Carnot Boulevard de la Marine, près Porte Tourville, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 00 87 93 http://www.brest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://brest.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 00 80 80 »}] L’Abri Sadi Carnot, destiné à protéger la population pendant la Deuxième Guerre Mondiale, principal abri souterrain de Brest, fut construit entre 1942 et 1943. Il connut, au milieu de la nuit du 9 septembre 1944, une terrible explosion qui fit des centaines de morts. Long tunnel de 400 mètres, il va de la place Sadi Carnot (tout près du musée des beaux arts), à la porte Tourville.

La Ville de Brest y a réalisé des aménagements qui renforcent son caractère de lieu de mémoire pour la paix.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T19:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

