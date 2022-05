ABRI présente : PEOW BEOW, A2ELE, F.O.A.M, JOANNA OJ La Petite Halle, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 21h00 à 01h30

. gratuit

La Petite Halle de la Villette invite de nouveau le label ABRI CATALOG ! Cette fois encore, le collectif présente concert, performance expérimentale et DJ Sets.

La soirée débutera sur une performance du producteur PEOW BEOW puis suivra les concerts de la chanteuse A2ELE et le groupe F.O.A.M aux commandes de leurs sets planants et malicieux.

Pour finir la soirée la DJs JOANNA OJ prendra les platines pour partager ses pépites bass music et expérimentales et le catalogue du label.

PEOW BEOW (live)

Producteur et vidéaste actif chez ABRI CATALOG, Peow Beow présentera son nouveau live !

Axé sur la voix, le set sera basé sur les textes écrits par l’artiste qui s’articuleront autour de productions ambients réalisées pour l’occasion.

A2ELE

Dans l’intimité d’une chambre d’adolescente, a2ele s’est longtemps rêvée en secret. Elle choisit de se mettre en scène dans des morceaux intimistes et rêveurs, cocons d’une mélancolie cotonneuse. Aux côtés de producteurs comme Jean Jarno ou Amor Fati, elle compose les singles horizonfroid, Mer & Pluie, Dyade, et Première pierre, autant de palettes d’ambiances liées par ce goût des synthés doux et éthérées. Au cœur de sa musique naissent des mélodies franches qui s’impriment petit à petit en nous, comme des comptines que l’on pensait avoir oubliées.

F.O.A.M

Basé entre Paris et Marolles-en-Hurepoix, F.O.A.M propose une musique néosoul entre élégance intemporelle et pop qui s’acoquine à des petites touches jazzy.

Le son du quator évolue selon les collaborations des différents vocalistes. Chaque EP, comme une nouvelle rencontre, est teinté de sa propre couleur. Leur prochain EP “Meanwhile” est l’aboutissement de leur collaboration avec les chanteurs Donna ‘La Mulatta’ et Little Tooth Gap. Le projet sortira le 17 juin sur ABRI CATALOG.

JOANNA OJ

Joanna OJ mute et transmute au gré des planètes musicales et sonores parmi lesquelles elle vagabonde pour créer des sets déli(v)rant des histoires à dormir debout. Deconstructed ambient to intimate break to twisted vocals to trappy bass, elle croque genres et morceaux aux goûts syncrétiques, pourvu que la surprise sensualise et explose en bouche. Diggeuse dans le sang, elle vous entourloupe du deep dream au drame expérimental.

Elle programme une sortie de crocs mensuelle avec sa résidence “Canine à la Furie” sur Retreat Radio (Malmö, Sweden) pour mettre en lumière des artistes dont la sensibilité la touche et influencés par des univers multiples.

Objectif rester vif mais fluide de corps et nomade d’esprit.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

