En juillet l’alliance voisino-policière ivryienne avait décidé de nous priver de la release party du dernier album de Lavender INTERMISSION au Totoro. Même pas peur, on est déjà de retour !

A cette occasion on ré-invoque le trio infernal à L’INTERNATIONAL : Lavender, Töfie et Dzespoirs. L’annulation de juillet les a bien remonté, leur vengeance sera terrible. Soyez prêts pour le 12 novembre.

Comme prévu, le copain Raz404 sera là aux platines pour assurer le warm-up et les boss Lazygawd et Antipast viendront présenter leurs créations textiles.

LAVENDER

Lavender est un jeune artiste, multi-instrumentiste, chanteur et producteur parisien. Depuis son premier EP Give Or Take sorti en 2020, Lavender ne fait qu’affuter son style, entre rock anglais, post-punk et hip-hop. Pour son show Lavender sera accompagné du guitariste Simon Harel et nous apportera. Préparez vous à casser la nuque, échauffez vous pour vos meilleurs pogos, le garçon a du bagou.

https://abricatalog.bandcamp.com/…/abri25-my-soul-is

https://www.instagram.com/boi_lavender/

TÖFIE

La voix est le premier instrument avec lequel Töfie a composé. Sa curiosité la pousse sur la voie de l’instrumentation pour y transposer l’expérience vocale. C’est la naissance du projet Töfie, en 2012. Depuis 2015, son electronica mute en une synth-wave sombre, lourde et blessée par des sons industriels, mais empruntant paradoxalement des formats très pop. Tout un éco-système de sons organiques et telluriques qui se confrontent à des sons digitaux, crus et agressifs, qui rappelleront sans doute ceux de Gary Numan ou Fever Ray. Des textes en anglais, islandais, allemand et en français accompagnent l’exploration des synthétiseurs et de samples acoustiques transposés sur les rythmes tranchants, doux et versatiles.

https://tofie.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/tofie_soma/

▬▬▬▬▬

DZESPOIRS

C’est avec les nerfs à vif, tantôt des cris à plein poumons et tantôt des murmures que DZESPOIRS (prononcé “des espoirs”) impose son aura nébuleuse. C’est dans les open-mics parisiens que DZESPOIRS a fait ses classes comme rappeur. Influencé par Tyler the Creator, Jpegmafia et Death Grips, il n’hésite pas à sortir du champ du Hip-Hop et aujourd’hui accueilli le Rock à bras-le-corps. Intime et introspective, sa musique est résolument raw : les riffs de guitare puissants et l’autotune traversent l’album au rythme des états d’âme de l’artiste. Shoegaze, post-punk, rap, electro: le producteur multi-instrumentiste navigue dans des zones de turbulences. Toujours sur le fil, tout semble prêt à céder à tout moment. Les émotions et leur poids planent au-dessus chaque chanson, comme un collage de souvenirs approximatifs mais toujours aussi douloureux. Il présentera son live desespéré accompagné du guitariste Simon Harel.

Écoute ici : https://www.youtube.com/watch?v=aMLps1VA1DY

https://abricatalog.bandcamp.com/album/abri27-ctrl-z

https://www.instagram.com/dzespoirs/

▬▬▬▬▬▬ WARM-UP ▬▬▬▬▬▬

DJ Raz404 : produit de synthèse entre musique électronique et Hip Hop

Ecoute ici : https://www.youtube.com/watch?v=ABMhjNnbkSI

▬▬▬▬▬▬ STAND TEXTILE ▬▬▬▬▬▬

Les deux illustrateurs et artistes textiles ANTIPAST (https://www.instagram.com/antipast_tamas7g_/) et LAZYGAWD (https://www.instagram.com/goutcadavre/) vous proposeront leurs créations texitles sur leur stand ANTIGAWD.

▬▬▬ AFFICHE ▬▬▬

cime.terre (https://www.instagram.com/cime.terre/)

L’international 5 rue Moret Paris 75011

Contact : L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/854425815257766

