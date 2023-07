Cycle de conférences les nocturnes : « Pionniers de la Préhistoire. Petites histoires et grandes découvertes » Abri Pataud Les Eyzies, 1 août 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Cycle de conférences en lien avec les événements du Centenaire (jusqu’au 20 mai 2024)

Edouard Piette (1827-1906) et l’invention du « terrain » en préhistoire Réservation en ligne.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . .

Abri Pataud

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cycle of lectures in connection with the Centenary events (until May 20, 2024)

Edouard Piette (1827-1906) and the invention of « terrain » in prehistory Book online

Ciclo de conferencias en relación con los actos del Centenario (hasta el 20 de mayo de 2024)

Edouard Piette (1827-1906) y la invención del « terreno » en la prehistoria Libro en línea

Vortragsreihe in Verbindung mit den Veranstaltungen zum Hundertjährigen Jubiläum (bis zum 20. Mai 2024)

Edouard Piette (1827-1906) und die Erfindung des « Terrains » in der Prähistorie Online-Reservierung

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère