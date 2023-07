Atelier « Images imprimées – Identités partagées » Abri-mémoire Uffholtz, 16 septembre 2023, Uffholtz.

Atelier « Images imprimées – Identités partagées » Samedi 16 septembre, 14h30 Abri-mémoire Gratuit, sur inscription

Participez à un atelier avec l’artiste, autour de l’exposition « Identité Partagée, une exposition de Daniel Tiziani », le samedi 16 septembre de 14h30 à 16h30.

Petites images simples fortes et ludiques à imprimer.

Initiation aux techniques du pochoir et de la gravure sur linoleum.

Abri-mémoire 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 83 06 91 http://www.abri-memoire.org https://www.facebook.com/AbriMemoire Ancien abri sanitaire de guerre réhabilité en centre culturel et patrimonial autour de l'histoire de la première Guerre mondiale, la citoyenneté et la paix. Cet espace propose un espace d'exposition temporaire, un centre de documentation spécialisé et une salle de projection. Places de parking dans la cour du bâtiment

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© Daniel Tiziani