Rendez-vous à l’abri – Visite guidée de l’exposition « Identités partagée » à l’Abri Mémoire – Uffholtz

Tout public, gratuit.

Tous les samedis à 17h00, l’Abri Mémoire vous invite à son rendez-vous hebdomadaire en vous faisant bénéficier d’une visite guidée de l’exposition temporaire.

Quelques silhouettes d’un autre temps, les soldats morts pour la France et des bornes frontières usées par le temps. L’artiste mulhousien Daniel Tiziani nous présente des dessins, empreintes et gravures en lien avec les traces du passé… que tout le monde voit sans les remarquer.

Artiste plasticien attentif aux détails que personne ne remarque, sensible aux traces laissées par la main de l’homme, Daniel Tiziani invite à la réflexion sur notre identité partagée. Dans cette exposition où l’art rencontre l’histoire, que nous apprennent ces oeuvres des événements majeurs du passé et des récits intimes … Son approche nous permet d’explorer ces thèmes de manière esthétique et émotionnelle et nous offre une occasion précieuse de réfléchir à notre identité collective.

Abri-mémoire 1 rue du Ballon, 68700 Uffholtz Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est Ancien abri sanitaire de guerre réhabilité en centre culturel et patrimonial autour de l'histoire de la première Guerre mondiale, la citoyenneté et la paix. Cet espace propose un espace d'exposition temporaire, un centre de documentation spécialisé et une salle de projection.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Daniel Tiziani