Visite accompagnée de l’Abri du Poisson Abri du Poisson Les Eyzies, 18 octobre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Accompagnés d’un médiateur, découvrez l’histoire de ce saumon majestueusement sculpté au plafond de l’abri et daté d’environ 25 000 ans ! Véhicule indispensable : site situé à environ 3 km de la billetterie..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 12:30:00. .

Abri du Poisson

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a mediator, discover the history of this salmon majestically sculpted on the ceiling of the shelter and dated about 25 000 years! Vehicle required: site located about 3 km from the ticket office.

Acompañado por un mediador, descubra la historia de este salmón majestuosamente esculpido en el techo del refugio, ¡que data de hace unos 25.000 años! Vehículo necesario: lugar situado a unos 3 km de la taquilla.

Entdecken Sie in Begleitung eines Vermittlers die Geschichte dieses Lachses, der majestätisch an der Decke des Abris geschnitzt ist und auf ein Alter von etwa 25.000 Jahren datiert wird! Fahrzeug erforderlich: Der Ort befindet sich etwa 3 km vom Kartenverkauf entfernt.

