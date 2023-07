Découverte de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne Abri du Cap Blanc Marquay Catégories d’Évènement: Dordogne

Marquay Découverte de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne Abri du Cap Blanc Marquay, 17 septembre 2023, Marquay. Découverte de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale magdalénienne Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Abri du Cap Blanc Gratuit. Sur inscription. Température de l’Abri variant de 15 à 18°c. Prévoir des vêtements adaptés. Classée au titre des Monuments historiques en 1910 et inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979, la frise de l’Abri du Cap-Blanc présente un remarquable bestiaire sculpté. Au sol, reconstitution du squelette de la Dame du Cap-Blanc. Abri du Cap Blanc Abri du Cap Blanc, 24620 Marquay Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 59 60 30 http://www.sites-les-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140%20 »}] L’Abri du Cap-Blanc présente l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture monumentale préhistorique magdalénienne dans le monde. Classée au titre des Monuments historiques en 1910 et inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1979, la frise de l’Abri de Cap-Blanc rassemble un remarquable bestiaire sculpté : chevaux, bisons, cervidés …

Au pied de la frise, reconstitution du squelette de la Dame du Cap-Blanc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Olivier Huard / Centre des monuments nationaux

