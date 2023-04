Dansons sur la place : Vroncourt Abri de bus | Vroncourt Vroncourt Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vroncourt Dansons sur la place : Vroncourt Abri de bus | Vroncourt, 14 juin 2023, Vroncourt. Dansons sur la place : Vroncourt Mercredi 14 juin, 20h30 Abri de bus | Vroncourt Entrée libre Comme chaque année au mois de mai-juin, l’association « 1, 2, tr…ad » vous fait « danser sur la place » dans les villages autour de Mirecourt et du Saintois!!! Nous vous proposons donc de nous réunir le mercredi 14 Juin à 20h30 à Vroncourt (reu de l’Eglise, proche de l’abri de bus). Rappel du déroulement de la soirée :

– musique et danse trad/folk de 20h30 à 22h30,

– pot de l’amitié offert par la mairie. Les musiciens/danseurs amateurs trad/folk sont les bienvenus pour cette soirée. Pour info, un lieu de repli est prévu en cas de conditions météo défavorables. Abri de bus | Vroncourt Rue de l’Église, 54330 Vroncourt Vroncourt 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 12trad@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 15 69 77 28 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

