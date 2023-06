Visite guidée d’un abri antiaérien Abri antiaérien du clos Savoiroux – Boulevard de Lémenc Chambéry Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Visite guidée d'un abri antiaérien

Abri antiaérien du clos Savoiroux – Boulevard de Lémenc
Chambéry, 16 septembre 2023

Visite de 45 mm avec départ toutes les heures

Abri antiaérien du clos Savoiroux – Boulevard de Lémenc
1 Boulevard de Lémenc 73000 Chambéry
Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
0479854063
http://www.amisduvieuxchambery.org
amisduvieuxchambery@orange.fr

Abri antiaérien construit dans le cadre de la défense passive lors de la 2ème guerre mondiale. Abri creusé dans la colline de Lémenc. A pied, en bus, parking Ravet

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

