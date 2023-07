Visite de l’abri anti-aérien de Bois-Colombes Abri anti-aérien Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Visite de l’abri anti-aérien de Bois-Colombes 16 et 17 septembre Abri anti-aérien Pour des raisons de sécurité, visiteurs en bonne condition physique et équipés de chaussures adaptées. Enfants accompagnés d’un adulte. Accès uniquement sur réservation et limité à 19 personnes/visite. Réservations à partir du 04/09/2023.

À la fin des années 1930, alors que la guerre approche, la ville de Bois-Colombes met en place des mesures de défense passive pour protéger la population contre d’éventuels bombardements. Un abri est creusé sous la place de la République vers 1938. Il mesure 97 mètres, possédait 3 accès par escalier et pouvait accueillir 388 adultes ou 485 enfants.

Il s’agit d’un témoignage précieux sur la vie durant la Seconde Guerre mondiale et sur les bombardements qui ont touché la ville. En effet, Bois-Colombes a connu plus de 400 alertes anti-aériennes entre 1939 et 1944 et a subi 3 bombardements en septembre et décembre 1943.

La visite commentée de l’abri (durée : 45 min) sera enrichie d’une lecture d’extraits de témoignages de cette époque.

Abri anti-aérien Place de la République 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France

Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D'une superficie de 192 hectares, la ville accueille aujourd'hui 28 476 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d'affaires installé dans la partie sud du territoire. La commune est marquée par le transport ferroviaire (jusqu'à 5 lignes ont traversé la ville, 3 gares se trouvent sur le territoire ou à proximité). La ville a conservé des traces de son passé : le château des Tourelles (ancienne villa de villégiature construite en 1983), l'ancienne soufflerie de l'usine Hispano-Suiza (installée à Bois-Colombes de 1914 à 1999), l'abri anti-aérien situé sous la place de la République (utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale) ou encore l'Hôtel de ville construit à la fin des années 1930

Intérieur de l’abri anti-aérien (Ville de Bois-Colombes, Studio des Bourguignons/Richard Loret).