RANDO-MOSELLE : RANDO COUCHER DU SOLEIL ET SOUPER AVEC LE DIABLE Grand Soldat -Terminus du train forestier, 28 mai 2023, Abreschviller. Balade vespérale en passant par la Salière pour un souper avec le Diable au coucher du soleil.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-28 23:00:00. 5 EUR.

Grand Soldat -Terminus du train forestier

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



Evening stroll through La Salière for a dinner with the Devil at sunset. Paseo nocturno por La Salière para cenar con el Diablo al atardecer. Abendspaziergang vorbei an La Salière für ein Abendessen mit dem Teufel bei Sonnenuntergang. Mise à jour le 2023-04-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG

