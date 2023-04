RALLYE D’ORIENTATION PÉDESTRE – PARCOURS SPORTIF LIGHT rue du Général Jordy – salle des fêtes, 21 mai 2023, Abreschviller.

Le club vosgien Sarrebourg Abreschviller vous propose un parcours d’orientation facile, avec 20 balises à retrouver.

Il est sans chronométrage et sans compétition.

Les départs ont lieu entre 9h00 et 11h00

Chaque participant doit venir avec son propre matériel : boussole, gps ou autre moyen de localisation, chaussures de randonnée, sac à dos avec matériel personnel, eau, en-cas

Si le participant est un membre du club vosgien, il doit le justifier en présentant sa carte de membre, à jour de cotisation, au départ du rallye.

Les préventes se font sur internet : https://tinyurl.com/2byt65l9. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 11:00:00. 5 EUR.

rue du Général Jordy – salle des fêtes

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



The club vosgien Sarrebourg Abreschviller proposes you an easy orienteering course, with 20 markers to find.

It is without timing and without competition.

The departures take place between 9:00 and 11:00 am

Each participant must come with his own equipment: compass, GPS or other means of location, hiking shoes, backpack with personal equipment, water, snacks

If the participant is a member of the Vosges Club, he/she has to prove it by presenting his/her membership card, up to date with his/her dues, at the start of the rally.

Pre-sales can be made on the internet : https://tinyurl.com/2byt65l9

El Club Vosgien Sarrebourg Abreschviller le propone un recorrido de orientación fácil, con 20 balizas para encontrar.

No hay cronometraje ni competición.

Las salidas tienen lugar entre las 9:00 y las 11:00 horas

Cada participante debe venir con su propio equipo: brújula, GPS u otro medio de localización, calzado de senderismo, mochila con equipo personal, agua, tentempiés

Si el participante es miembro del Club de los Vosgos, deberá demostrarlo presentando su carné de socio, al día con su suscripción, al inicio del rally.

La venta anticipada se puede hacer por internet: https://tinyurl.com/2byt65l9

Der Club Vosgien Sarrebourg Abreschviller bietet Ihnen einen einfachen Orientierungslauf mit 20 Markierungen, die Sie finden müssen.

Es gibt keine Zeitmessung und keinen Wettbewerb.

Die Starts finden zwischen 9:00 und 11:00 Uhr statt

Jeder Teilnehmer muss seine eigene Ausrüstung mitbringen: Kompass, Gps oder andere Ortungsgeräte, Wanderschuhe, Rucksack mit persönlicher Ausrüstung, Wasser, Snacks

Wenn der Teilnehmer Mitglied des Vogesenclubs ist, muss er dies durch Vorlage seiner Mitgliedskarte, auf der der Mitgliedsbeitrag vermerkt ist, beim Start der Rallye nachweisen.

Der Vorverkauf findet im Internet statt: https://tinyurl.com/2byt65l9

