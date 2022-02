ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: Abreschviller

Moselle

ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller, 10 avril 2022, Abreschviller. ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller

2022-04-10 16:30:00 – 2022-04-24 18:00:00

Abreschviller Moselle Abreschviller 17 EUR Petits sorciers et sorcières de tous âges, bienvenue à bord de l’Abreschvill Express…un train pas comme les autres ! Payant à partir de 4 ans. Les animaux ne sont pas admis. train.abreschviller@wanadoo.fr +33 3 87 03 71 45 https://www.train-abreschviller.fr/ TSMS

Abreschviller

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Abreschviller, Moselle Autres Lieu Abreschviller Adresse Ville Abreschviller lieuville Abreschviller Departement Moselle

Abreschviller Abreschviller Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abreschviller/

ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller 2022-04-10 was last modified: by ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller Abreschviller 10 avril 2022 Abreschviller Moselle

Abreschviller Moselle