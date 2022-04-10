ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller Abreschviller
ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller, 10 avril 2022, Abreschviller.
ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller
2022-04-10 16:30:00 – 2022-04-24 18:00:00
Abreschviller Moselle Abreschviller
17 EUR
Petits sorciers et sorcières de tous âges, bienvenue à bord de l’Abreschvill Express…un train pas comme les autres ! Payant à partir de 4 ans. Les animaux ne sont pas admis.
train.abreschviller@wanadoo.fr +33 3 87 03 71 45 https://www.train-abreschviller.fr/
TSMS
Abreschviller
dernière mise à jour : 2022-02-04 par