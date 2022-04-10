ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller, 10 avril 2022, Abreschviller.

ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS Abreschviller

2022-04-10 16:30:00 – 2022-04-24 18:00:00

Abreschviller Moselle Abreschviller

17 EUR

Petits sorciers et sorcières de tous âges, bienvenue à bord de l’Abreschvill Express…un train pas comme les autres ! Payant à partir de 4 ans. Les animaux ne sont pas admis.

train.abreschviller@wanadoo.fr +33 3 87 03 71 45 https://www.train-abreschviller.fr/

TSMS

Abreschviller

dernière mise à jour : 2022-02-04 par