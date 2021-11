Abrazo / Émile Parisien | Vincent Peirani Le Manège, 10 janvier 2022, La Roche-sur-Yon.

Abrazo / Émile Parisien | Vincent Peirani

Le Manège, le lundi 10 janvier 2022 à 20:30

Abrazo —— ### Émile Parisien | Vincent Peirani **Deux immenses musiciens, l’accordéoniste Vincent Peirani et le saxophoniste Émile Parisien, ne font plus qu’un pour ce concert enivrant aux frontières du tango et du jazz.** « Abrazo » signifie étreinte. Tantôt enlacement de sa partenaire de danse, tantôt accolade fraternelle. Existe-t-il une meilleure image pour le duo composé par ces deux musiciens d’exception ? Mille concerts ensemble depuis le début de leurs carrières. Abrazo s’inspire non pas de l’œuvre d’un compositeur mais d’une forme d’art, d’une culture : le tango, son élégance, sa mélancolie et sa puissance rythmique et mélodique. Un moment musical unique où l’on croise l’esprit d’Astor Piazzolla comme celui de Kate Bush ou de Tomás Gubitsch. La soif de nouveauté, le désir d’aventure des deux complices semblent insatiables. C’est cette curiosité sans limite, ce désir de grandir ensemble et de gravir des échelons toujours nouveaux qui soudent le duo et le rendent si unique.

Tarif B

MUSIQUE. L’accordéoniste Vincent Peirani et le saxophoniste Émile Parisien ne font plus qu’un pour ce concert enivrant aux frontières du tango et du jazz.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-10T20:30:00 2022-01-10T22:00:00