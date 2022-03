Abrapatatras Marseille 5e Arrondissement, 30 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

Abrapatatras Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-03-30 – 2022-03-30 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 8 Quand on veut faire de la magie, il faut un chapeau, un costume, une formule mais aussi une baguette ! Et ce n’est pas si facile que ça de trouver La bonne baguette pour Jacky.



Un nouveau spectacle divertissant et participatif où petits et grands retrouvent le petit singe farfelu !



Un spectacle de magie et de ventriloquie

Par la Cie les Crapules

Dès 3 ans

Quand on veut faire de la magie, il faut un chapeau, un costume, une formule mais aussi une baguette !

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Jeune+public_7.html

Quand on veut faire de la magie, il faut un chapeau, un costume, une formule mais aussi une baguette ! Et ce n’est pas si facile que ça de trouver La bonne baguette pour Jacky.



Un nouveau spectacle divertissant et participatif où petits et grands retrouvent le petit singe farfelu !



Un spectacle de magie et de ventriloquie

Par la Cie les Crapules

Dès 3 ans

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-06 par