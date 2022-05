Abraham INC. Together we stand, 2 juin 2022, .

Abraham INC. Together we stand

2022-06-02 – 2022-06-02

En réunissant trois grands maîtres venus d’horizons différents,

Abraham Inc crée, dans un brassage magique de leurs traditions

musicales, un nouveau genre « irrésistible ».

David Krakauer, clarinettiste virtuose à la renommée internationale

et un des plus grandes innovateurs de la musique klezmer, Socalled,

artiste sampler génial et renégat du Hip-Hop et Fred Wesley,

architecte légendaire du funk, s’associent ici pour offrir une musique

inattendue, inspirante, dansante et envoûtante .

Plus déchaîné que jamais, Abraham Inc. arrive en Europe pour

une tournée automnale exceptionnelle, afin de porter un message

d’unité, de coopération entre les cultures, de respect et de tolérance.

Avec la situation alarmante de la politique américaine dans laquelle

se multiplient des actes ouvertement fascistes et racistes, l’impératif

d’une réponse artistique est devenu non-négociable. Le programme

proposé lors de cette tournée sera composé de tubes du premier

album Tweet Tweet et d’originaux aux thèmes politiquement

engagés tels que : The Hippies Were Right (D. Krakauer), Lullaby for

Charlottesville (Socalled) et Together We Stand (F. Welsey).

Le bassiste Jerome Harris y ajoute sa composition : ‘Abraham’s

people’, un appel à l’unité de tous les peuples. Ces morceaux, et bien

d’autres.., se trouvent sur le CD Together We Stand.

+33 3 23 59 89 86

Matt Lipsen

dernière mise à jour : 2022-01-13 par