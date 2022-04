Abraham Inc New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Abraham Inc New Morning, 29 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 19h30 à 22h00

. payant tarif New Morning : 31.9 EUR

Alerte ! Le super groupe qui réunit David Krakauer (le génie de la clarinette klezmer), Fred Wesley (le tromboniste funk dément, ex-musicien de James Brown, Ike & Tina Turner, George Clinton…) et Socalled (le touche-a?-tout loufoque qui a introduit le hip hop dans les musiques juives) est de retour… Avec a? ses côtés 7 musiciens et rappeurs, Abraham Inc vient a? nouveau nous réveiller les neurones et personne ne s’en plaindra… Cet homme-là ne sera donc jamais rassasié, le virtuose new-yorkais de la clarinette klezmer David Krakauer collabore avec le célèbre tromboniste Fred Wesley (James Brown, Funkadelic) et le bidouilleur de cadences hip-hop Socalled pour ce nouveau projet baptisé Abraham Inc. Véritable célébration festive de la collision improbable entre la tradition ashkénaze et le funk le plus brûlant, le résultat de cette rencontre au sommet a déjà conquis les amateurs d’hybridation musicale et autres mutations inattendues, notamment au cours de performances scéniques participatives d’une intensité inégalée. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220529-5493-abraham-inc.html

