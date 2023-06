Pixel Art Abracodabra Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Vos enfants découvrent un logiciel de graphisme permettant de faire du Pixel Art et apprennent à utiliser les différents outils pour pouvoir réaliser des animations et gifs. Ils pourront ensuite réaliser un Pixel Art à ramener à la maison.

Abracodabra
8 rue de la Boétie, 33000 Bordeaux
05 57 65 75 39
https://abracodabra.fr/inscription.html

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T17:00:00+02:00
2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00

Age min 8
Age max 10

Bordeaux, Gironde

