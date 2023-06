Microbit en Python Abracodabra Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Microbit en Python Abracodabra Bordeaux, 30 juin 2023, Bordeaux. Microbit en Python Vendredi 30 juin, 09h30 Abracodabra 35 Grâce à la carte embarquée Microbit, vos enfants découvrent le langage textuel Python. En programmant les composants de la carte, ils voient directement les effets de leur code sur un objet tangible, ce qui rend l’apprentissage de l’informatique plus ludique et concret !

Nous proposons d’autres ateliers à destination des collégiens du 29 juin au 4 juillet. Abracodabra 8 rue de la Boétie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 65 75 39 https://abracodabra.fr/inscription.html [{« type »: « link », « value »: « https://abracodabra.fr/inscription.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T09:30:00+02:00 – 2023-06-30T12:00:00+02:00

