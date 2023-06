Atelier de robotique Neuron Abracodabra Bordeaux, 21 avril 2023, Bordeaux.

Atelier de robotique Neuron 21 avril – 1 septembre Abracodabra

À l’aide de blocs de construction éléctroniques Neuron, vos enfants créent plusieurs objets robotisés et les programment pour les rendre interactifs et pouvoir jouer avec eux. Ils utiliseront différents capteurs et moteurs et découvriront le code en node.

– Du CP au CE1 : 11 juillet de 10h à 16h : 65 €

– Du CP au CE1 : 21 juillet de 14h à 16h : 30 €

– Du CP au CE1 : 22 aout de 10h à 16h : 65 €

– CE2 au CM2 : 23 aout de 14h à 17h : 40 €

– Du CP au CE1 : 1er septembre de 14h à 16h : 30 €

Abracodabra 8 rue de la Boétie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 65 75 39 https://abracodabra.fr/inscription.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T10:00:00+02:00 – 2023-04-21T12:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

