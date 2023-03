Robot à coder Abracodabra Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Robot à coder Abracodabra, 13 avril 2023, Bordeaux. Robot à coder 13 et 21 avril Abracodabra 30 € Les enfants apprennent à programmer SANS ECRAN notre super robot MatataLab. Ils coderont aussi leurs dessins et des chansons en utilisant des concepts informatiques comme les boucles et l’aléatoire ! Cet atelier est proposé pour les enfants en CP et CE1 le 13 avril de 10h à 12h ou le 21 avril de 14h à 16h. Abracodabra 8 rue de la Boétie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 65 75 39 https://abracodabra.fr/inscription.html [{« type »: « link », « value »: « https://abracodabra.fr/inscription.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T10:00:00+02:00 – 2023-04-13T12:00:00+02:00

2023-04-21T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00 robot codage Abracodabra

