ABRACAFIDA ! Le Afida Turner Show THEATRE TREVISE, 16 mars 2023, PARIS.

ABRACAFIDA ! Le Afida Turner Show THEATRE TREVISE. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:30 (2023-03-14 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

So Talented (SW9 6DE, 1-3, Brixton Road) présente ce spectacle. ABRACAFIDA !Le Afida Turner Show sur scèneAfida Turner prépare son nouveau spectacle. Mais elle ne veut pas se livrer. Juste chanter « Etienne » encore et encore. Tantôt fragile, tantôt rebelle face à son metteur en scène, elle va peu à peu accepter de fendre l’armure, de se raconter, le traiter de clochard, chanter et vous surprendre. Après le triomphe de « Requiem pour une conne », venez tous (re)découvrir Afida Turner au Théâtre Trévise pour un spectacle magique et hors du temps. Abracafida !Rubrique : Comédie Metteur en scène : Baptiste SouriauAuteur : Baptiste Souriau, Afida TurnerArtiste : Afida Turner, Benjamin MartinInformations pratiques : Accès handicapésRéservation PMR : 0148659790 Afida Turner Afida Turner

THEATRE TREVISE PARIS 14, RUE TRÉVISE Paris

