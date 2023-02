ABRACADABRA MAGIE! L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE, 4 février 2023 00:00, PARIS.

ABRACADABRA MAGIE! Christian Gambin. Un spectacle à la date du 2023-02-04 au 2023-07-08 14:30. Tarif : 24.2 24.2 euros.

L’ANTRE ACTE – L’ANTRE MAGIQUE PARIS Paris . Abracadabra ! Cette formule magique vous ouvrira la porte de la magie et de l’illusion. Christian Gambin vous invite dans son univers magique ; il vous surprendra par ses tours et sa dextérité et les enfants deviendront à leur tour magiciens.Participation active des enfants. Ballon magique offert à chaque enfant.. Christian Gambin

Votre billet est ici.

Abracadabra ! Cette formule magique vous ouvrira la porte de la magie et de l’illusion.

Christian Gambin vous invite dans son univers magique ; il vous surprendra par ses tours et sa dextérité et les enfants deviendront à leur tour magiciens.Participation active des enfants.

Ballon magique offert à chaque enfant.

Votre billet est ici.