ABRACADABRA…FEUILLE DE PAPIER TU DEVIENDRAS! La Baule-Escoublac, 16 août 2021, La Baule-Escoublac.

ABRACADABRA…FEUILLE DE PAPIER TU DEVIENDRAS! 2021-08-16 – 2021-08-16

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tout l’été des stages et ateliers d’imprimerie à l’ancienne.

Deviens un apprenti Papetier et fabrique de Jolies Feuilles de papier recyclé.

Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans.

Les ateliers et stages du matin sont destinés aux enfants de 7 à 12 ans et ceux de l’après-midi, quand à eux, pourront être inter-générationnels.

Chaque participant vient avec son propre tablier ou blouse de protection, son masque et sa bouteille d’eau.

