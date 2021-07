Abracadabra…Feuille de Papier tu deviendras! 1 avenue Lenormand 44500 La baule, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La baule.

Abracadabra…Feuille de Papier tu deviendras!

du jeudi 15 juillet au lundi 16 août à 1 avenue Lenormand 44500 La baule

Tout l’été des stages et ateliers d’imprimerie à l’ancienne. Deviens un apprenti Papetier et fabrique de Jolies Feuilles de papier recyclé. Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 7 ans. Les ateliers et stages du matin sont destinés aux enfants de 7 à 12 ans et ceux de l’après-midi, quand à eux, pourront être inter-générationnels. Chaque participant vient avec son propre tablier ou blouse de protection, son masque et sa bouteille d’eau.

1 avenue Lenormand 44500 La baule 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T16:30:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T16:30:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T16:30:00