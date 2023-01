ABRA DIVERS Lagrasse, 28 janvier 2023, Lagrasse Lagrasse.

Toute l’équipe d’Artkissonn’ vous souhaite une magnifique année 2023 ! et vous propose pour bien la démarrer ensemble une soirée théâtre et musiques actuelles “Made in Lagrasse” !

– 19H30 ” LES JOLIES LOCQUES” Théâtre de l’Hyménée avec Antoine Chapelot et Julien Lagrange.

Un banc , un musicien, un personnage de faux-dur au coeur tendre. Et le parler vrai de l’auteur Jehan-Rictus. Il harangue et crie sa misère, il dénonce et provoque, il rêve une humanité meilleure, il partage avant tout …..( à partir de 10 ans)

– 21h30 ” AUTOSTOP” Trio “Made in Lagrasse” oscillant entre écriture arty et performance rock; les compositions originales vous emportent dans un r^ve musical et visuel à l’atmosphère pop amère.

23h Spécial Guest : DJ Greta Garbage

Ouverture des portes dès 19h, participation libre (mais nécessaire !). Buvette et plats chauds sur place

https://www.facebook.com/abracadagrasses

