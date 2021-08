About Time : conversation avec Fabiola Jean-Louis INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 3 novembre 2021, Paris.

About Time : conversation avec Fabiola Jean-Louis

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mercredi 3 novembre à 17:30

Fabiola Jean-Louis est une artiste contemporaine qui travaille dans différents domaines comme la photographie, la sculpture de papier, le textile, la céramique et la vidéo. Son travail examine les intersections entre la race et le genre dans l’histoire et la culture américaines, en abordant en particulier l’absence et le déséquilibre de la représentation historique des Africains Américains et des Afro-Caribéens. Son projet en cours, une série intitulée Rewriting History¸ réimagine le canon artistique occidental en mettant en avant des sujets jusqu’ici marginalisés. Cet événement est organisé dans le cadre du colloque internationa _About Time : Temporality in American Art and Visual Culture_, qui aura lieu à l’INHA et à l’université de Paris du 3 au 5 novembre 2021. **En partenariat avec l’université de Paris et la Terra Foundation for American Art.** **Comité d’organisation** Hélène Valance (université de Bourgogne Franche-Comté), Tatsiana Zhurauliova (LARCA – université de Paris) **Intervenants** Fabiola Jean-Louis (artiste indépendante), Hélène Valance (université de Bourgogne Franche-Comté), Manuel Charpy (INHA) _______ **Informations pratiques** Mercredi 3 novembre 17h30 à 19h INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Conférence

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T17:30:00 2021-11-03T19:00:00